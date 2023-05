Movie Park Germany

Movie Park Germany komt in actie voor stamceldonatie

Movie Park Germany zet zich in voor stamceldonatie. Het Duitse pretpark is een samenwerking aangegaan met de Westdeutsche SpenderZentrale (WSZE), een database van vrijwillige stamceldonoren. Om nieuwe donoren te kunnen rekruteren, vond onlangs een donatiecampagne plaats in het evenementencentrum van Movie Park.



Daar verzamelde men op zaterdag 29 april speekselmonsters van bezoekers, met behulp van stokjes in de mond. De donorinformatie werd vervolgens geanonimiseerd ingevoerd in een database, zodat de gegevens vergeleken kunnen worden met personen die een stamceldonatie nodig hebben.

WSZE telt momenteel zo'n 180.000 geregistreerde donoren. Voor mensen met een bloedziekte als leukemie of een ziekte van het afweersysteem kan een stamceltransplantatie levensreddend zijn. Ook wie geen entreekaartje had, was welkom in het centrum.



Leukemie

Het attractiepark besloot in actie te komen naar aanleiding van het verhaal van Max uit Gladbeck, een 7-jarige Duitse jongen met leukemie. De zoektocht naar een geschikte donor leverde voor hem geen resultaat op. "Als familiepark dat door veel gezinnen met kinderen wordt bezocht, willen we graag het verschil maken", zegt een woordvoerster van Movie Park.