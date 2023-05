The London Dungeon

Ludieke actie London Dungeon: gratis toegang bij inlevering van boek prins Harry

The London Dungeon speelt op ludieke wijze in op de kroning van koning Charles. Charles was al een paar maanden koning, maar zaterdag werd hij officieel gekroond. Tijdens het kroningsweekend krijgen bezoekers van de bekende horrorattractie in de Britse hoofdstad gratis toegang tegen inlevering van het controversiële boek Spare, geschreven door prins Harry.



Dat boek bevat volop onthullingen over de moeizame verstandhoudingen binnen de koninklijke familie. The London Dungeon ziet de actie als een vriendelijke geste naar de nieuwe koning. "Een nobel gebaar om de Londense straten vrij te houden van twijfelachtige literatuur, om de nieuwe monarch niet in verlegenheid te brengen", laat de trekpleister weten.

De actie geldt voor de eerste 75 gasten die het omstreden boek afgeven. Spare ging in de week na de verschijning 3,2 miljoen keer over de toonbank.



Familieperikelen

Prins Harry vertelt in het boek zijn levensverhaal, inclusief anekdotes over veelbesproken familieperikelen en zijn relatie met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. Tegenwoordig woont het koppel in de Verenigde Staten, ver weg van de monarchie. Markle was zelf niet aanwezig bij de kroning, de prins wel.