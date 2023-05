Efteling: Danse Macabre

Foto's: Efteling werkt nieuw gebouw in themagebied Huyverwoud af

Het bijgebouw bij de toekomstige Efteling-attractie Danse Macabre is van buiten zo goed als af. In het nieuwe themagebied Huyverwoud verscheen een bouwwerk dat een krudienierszaak en toiletten gaat huisvesten. In maart werden de steigers weggehaald. Nu houdt de Efteling zich bezig met het afwerken van het exterieur.



De kruidenier met de naam In den Swarte Kat was volgens het verhaal vroeger een taverne. Na een brand nam de familie Charlatan de locatie over. Ernaast ligt een toiletruimte die De Laetste Hoop wordt genoemd. De toevoeging vormt de eerste fase van het griezelige Huyverwoud. In 2024 volgt even verderop Danse Macabre, als vervanger van het gesloopte Spookslot.

Om het bijgebouw oud te laten lijken, paste de Efteling enkele klassieke decoratietechnieken toe. Intern gebruikt men de termen inschaduwen en opmossen. Inschaduwen is het aanbrengen van donkere tinten, terwijl bij opmossen op kunstmatige wijze algachtige aanslag wordt toegevoegd. Onderdelen die onaangetast moesten blijven, waaronder deuren en lantaarns, werden tijdens dat proces afgeplakt.



Kroonluchter

Wie een blik naar binnen werpt, kan al delen van het interieur zien. Kasten staan al op hun plek. Ook hangt er een kroonluchter. Op de bouwweg naast wildwaterbaan Piraña zijn decoratieve blokken neergelegd, in afwachting van de plaatsing in Huyverwoud. Eén ervan toont een herkenbaar Spookslot-symbool: een bokkenkop uit de ronde zaal van het verdwenen spookkasteel.