Efteling

Efteling-bezoekers halen grap uit: auto op parkeerterrein ingepakt met folie

Beveiligers van de Efteling hebben afgelopen weekend een merkwaardig tafereel aangetroffen op de parkeerplaats. Eén van de auto's op het terrein werd zaterdagmiddag volledig ingepakt met zwarte folie. Toen de bewakers de folie verwijderden, bleek er een witte Tesla onder te zitten.



Een Efteling-fan plaatste foto's van de actie op Twitter. "Heeft er iemand een geintje uitgehaald of zo?", schreef hij erbij. Van de daders ontbrak toen ieder spoor. "De beveiliging is de auto aan het uitpakken nu", vulde de fotograaf later aan.

Uiteindelijk heeft de Efteling kunnen achterhalen waarom de auto ingepakt was, vertelt een woordvoerster aan Looopings. Van een ruzie of een protestactie was in ieder geval geen sprake. "Het ging hierbij om een grap, zonder specifiek doel", laat ze weten.