Movie Park Germany

Movie Park Germany toont making-of-video van nieuwe stuntshow Operation Red Carpet

Hoe is de nieuwe stuntshow van Movie Park Germany ontwikkeld? Het Duitse pretpark geeft op YouTube een blik achter de schermen. In een ruim drie minuten durende compilatievideo komt onder meer de bouw van het nieuwe decor in beeld. Ook zien we hoe de filmpjes zijn opgenomen die in de show gebruikt worden.



In Movie Park ging onlangs de voorstelling Operation Red Carpet - The Stunt Show in première, als vervanger van Crazy Cops New York: Das Chamäleon. "Voordat onze stuntcrew 'actie' riep, was er veel voorbereiding nodig", meldt het attractiepark. "Nadat onze oude set was afgebroken, bleef er alleen grijs beton, wat staal en een stenen trap over."

Met behulp van de firma Petro Art Production is er een nieuw decor vervaardigd, dat Los Angeles moet voorstellen. Leverancier IMAmotion verzorgde de content die verschijnt op led-schermen. Het verhaal gaat over een prijsuitreiking met Hollywood-sterren, die verkeerd afloopt als een felbegeerde award wordt gestolen door een bende.