Alton Towers Resort

Nieuwe directrice van Engels pretpark Alton Towers reageert op klachten van fans

De nieuwe directrice van het grootste attractiepark in het Verenigd Koninkrijk deinst niet terug voor negatief commentaar. Bianca Sammut begon drie maanden geleden als de bedrijfsleider van pretpark Alton Towers. Op social media krijgt de bestemming de laatste tijd opvallend veel kritiek te verduren van fans. Sammut besloot erop in te gaan in een interview.



Ze was zo sportief om pretparkvlogger Shawn Sanbrooke van YouTube-kanaal Theme Park Worldwide uit te nodigen voor een gesprek over de verbeterpunten in het park. In een ruim 26 minuten durende video geeft ze toe dat er stappen gezet moeten worden om Alton Towers Resort naar een hoger niveau te tillen, bijvoorbeeld op het gebied van attractieaanbod, capaciteit, horeca, entertainment en evenementen.

Kabelbaan Skyride en draaiend huis Hex zijn al het hele seizoen buiten gebruik. Spinning coaster Spinball Whizzer bleef onlangs ruim een maand dicht door een technisch mankement. "Ik lees de vele reacties en ik begrijp ze", aldus Sammut. Het verhogen van de capaciteit en het verminderen van technische storingen noemt ze "een prioriteit". "Ik ben daar heel erg bevlogen over."



Leveringsproblemen

Tegelijkertijd geeft de directrice aan dat veel zaken makkelijker gezegd dan gedaan zijn, omdat Alton Towers - net als andere parken - kampt met beperkte budgetten, gestegen kosten en leveringsproblemen. "Daar moeten we mee zien om te gaan", zegt ze. Ook benadrukt ze dat veel zaken waar fans over klagen vaak wel goed ontvangen worden door reguliere bezoekers.



Sammut heeft veel ervaring in de pretparkbranche. Ze werkte onder meer als manager voor Warner Bros. Movie World in Australië en Ferrari World Abu Dhabi. "Ik ben het met je eens dat we de lat steeds hoger moeten leggen", reageert ze op een kritische vraag van presentator Sanbrooke over het bedenkelijke niveau van evenementen als Halloween en Kerstmis. Verder geeft ze aan dat er aandacht is voor het verbeteren van het horeca-aanbod. Op attractiegebied geldt het onlangs geopende spookhuis The Curse at Alton Manor als de nieuwe standaard.



Project Horizon

Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe attractie die in 2025 open moet gaan. De werktitel luidt Project Horizon. Alton Towers wil een overdekte attractie toevoegen, gelegen tussen griezelbeleving The Alton Towers Dungeon en Gangsta Granny: The Ride. Er is een vergunning aangevraagd voor een gebouw van 71 meter lang, 46 meter breed en 19 meter hoog.