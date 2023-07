World of Dinos

Dinobeleving World of Dinos deze zomer te vinden in Rotterdam

Dino-attractie World of Dinos is terug. Wie levensgrote dinosaurussen wil bewonderen, kan tijdens de zomervakantie terecht in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Daar is de beleving te vinden van zaterdag 8 juli tot en met zondag 27 augustus.

World of Dinos bestaat uit ruim zestig dino-animatronics. Voor kinderen worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een speurtocht die draait om het personage Ranger Tom. De initiatiefnemers noemen het "de perfecte combinatie van plezier en educatie".

De Rotterdamse Van Nelle Fabriek is een oude tabaks- en koffiefabriek. Tegenwoordig wordt het gebouw gebruikt als evenementenlocatie. De totale oppervlakte bedraagt 6500 vierkante meter.



Tickets

Reguliere tickets zijn online verkrijgbaar voor 21,50 euro. Voor kinderen van 3 tot en met 11 jaar moet 19,50 euro afgerekend worden. Bezoekers zijn welkom tussen 10.00 en 17.00 uur. De afgelopen jaren streek World of Dinos al neer in Vijfhuizen, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam, Den Bosch en Den Haag.