Leveranciers

Attractiebouwer brengt pinset uit van iconische kermisattractie Mission Space

Van de iconische kermisattractie Mission Space bestaat nu een eigen pinset. De Nederlandse attractiebouwer KMG Rides heeft pins laten ontwikkelen in de stijl van de bijna 80 meter hoge zweefattractie, die tussen 2011 en 2016 op de Nederlandse kermis te vinden was. Hoewel kermisfans Mission Space al jaren moeten missen, kunnen ze nu wel een souvenir aanschaffen als aandenken aan de bijzondere vliegervaring.



Mission Space bestaat uit een gigantische paal met twee armen eraan. Waaghalzen nemen plaats in raketachtige open gondels voor elk tien personen. Tijdens de rit worden de armen uitgeklapt, waardoor inzittenden op tientallen meters hoogte door de lucht zwieren. Na jaren op de kermis gestaan te hebben, werd de attractie verplaatst naar Noorwegen.

In 2017 keerde het gevaarte terug naar fabrikant KMG, waar Mission Space nu al jaren in de opslag ligt. Een woordvoerster van KMG kan niet zeggen of de attractie ooit nog gaat reizen. "Op dit moment krijgen andere projecten voorrang", vertelt ze aan Looopings.



Oplage

Nu zijn er dus wel Mission Space-pins, vormgegeven als het gedetailleerde attractielogo en een wegwijzer. Wie interesse heeft, kan de nieuwe pinset voor 18,95 euro aanschaffen via distributeur Pretparkwinkel.nl. De oplage is beperkt: er werden tweehonderd exemplaren gemaakt.