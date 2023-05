Europa-Park Erlebnis-Resort

Vernieuwd menu voor restaurantbeleving Eatrenalin in Europa-Park

Eatrenalin, het attractierestaurant van Europa-Park, heeft een nieuw menu. Zes maanden na de opening van de bijzondere gastronomische beleving krijgen bezoekers een ander aanbod voorgeschoteld. Dat heeft het Duitse pretpark afgelopen week bekendgemaakt.



Eatrenalin is een losstaande ervaring, gelegen naast Europa-Parks themahotel Krønasår. Er wordt gebruikgemaakt van bewegende stoelen die de gasten door verschillende ruimtes met audiovisuele effecten transporteren. Men belooft "een eersteklas fine dining-belevenis".

De nieuwe menu werd samengesteld onder leiding van de Nederlandse chef-kok Ties van Oosten, die samenwerkt met onder andere de Frans-Oostenrijkse pa­tis­sier Juliana Clementz en culinair expert Pablo Montoro. "Het is een grote uitdaging om onze creatieve ideeën in te bedden in de verschillende sferen, om zo een perfecte smaakbeleving te creëren", aldus Van Oosten.



Koningskrab

Er kan gekozen worden voor Red Dimensions met vlees en vis of Green Dimensions met vegetarische gerechten. Het vernieuwde aanbod bestaat onder meer uit koningskrab of venkel. De prijs van een standaardarrangement met een achtgangenmenu veranderde niet: daarvoor zijn gasten nog steeds 195 euro per persoon kwijt. Er bestaan ook duurdere opties met bijvoorbeeld champagnes en wijnen.