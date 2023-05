Avonturenpark Hellendoorn

Gratis zonnebrand voor bezoekers Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn verstrekt vanaf vandaag gratis zonnebrand aan bezoekers. In het Overijsselse pretpark is een zonnebrandautomaat geplaatst, in samenwerking met drogisterij DA. Volgens het park gaat het om de "eerste slimme zonnebrandpaal in een Nederlands pretpark".



De automaat staat naast de informatiebalie. "Met deze kosteloze service willen we een stukje bewustwording creëren bij onze gasten", zegt Hellendoorn-directeur Tim Golstein. Hij benadrukt hoe belangrijk het is dat mensen zich beschermen tegen schadelijke uv-straling.

Het park verkocht eerder al zonnebrandcrème in de souvenirwinkel. Voor medewerkers was zonnebrand al gratis beschikbaar. Vanaf nu kan iedereen zich gratis insmeren.



Zonkracht

De nieuwe paal is zelfregulerend: de energie wordt geleverd door een zonnepaneel en op een schermpje kunnen passanten de actuele temperatuur en de zonkracht zien. Als de crème bijna op is, geeft het apparaat een signaal af en kan er direct nieuwe zonnebrandcrème besteld worden bij leverancier DA.