Efteling

Poppenkastspeler Efteling laat publiek kennismaken met zijn aapje

De Efteling heeft een onderdeel toegevoegd aan de poppenkastvoorstelling op het Anton Pieckplein. Voor aanvang van de daadwerkelijke show laat hoofdrolspeler August zichzelf alvast zien aan het wachtende publiek. Nieuw is dat hij voortaan zijn aapje Aagje bij heeft.



In tegenstelling tot de versie in de poppenkast gaat het dit keer om een figuur op ware grootte. August draagt een plateau dat met een koord op zijn hek hangt. Tussen allerhande rekwisieten zit Aagje op een kussen, inclusief het hoedje en pakje dat hij ook aan heeft in de voorstelling.

Terwijl de acteur een praatje maakt met de bezoekers, komt het dier tot leven: de kop van het beeld kan heen en weer bewegen. In de show zelf is een avontuur te zien dat August beleeft samen met Aagje en het Ballonnenvrouwtje.



Verhaallijn

Later dit jaar wordt nog een andere verhaallijn geïntroduceerd. Het is voor het eerst in tientallen jaren dat het oude poppentheater weer in gebruik is. De Efteling heropende het gebouwtje als onderdeel van een algehele opfrisbeurt voor het Anton Pieckplein.