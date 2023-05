Disneyland Paris

Video: grofgebekte antiheld Deadpool duikt plotseling op in Disneyland Paris

Een vreemde gewaarwording in Disneyland Paris: bezoekers kwamen afgelopen week plotseling antiheld Deadpool tegen. Het grofgebekte filmpersonage, bekend om zijn vulgaire humor, steekt schril af bij de sprookjeswereld van Disney. Zijn aanwezigheid was dan ook niet gefaciliteerd door Disney zelf: het ging om een cosplayer in een Deadpool-kostuum.



Een Fransman die zichzelf BaddyDeadpool noemt, laat op TikTok en Instagram zien hoe hij verkleed als het karakter door het land reist. Hij wist het Disneyland Park binnen te komen op donderdag 4 mei, toen bezoekers zich bij hoge uitzondering mochten verkleden ter gelegenheid van Star Wars Day.

Het Deadpool-pak bleek echter zo waarheidsgetrouw dat de meeste bezoekers het verschil niet zagen tussen officieel Disney-entertainment en de hobbyist. Dat baarde medewerkers uiteraard zorgen. Bovendien is het voor personen van 12 jaar en ouder niet toegestaan om een gezichtsbedekkend masker te dragen, om veiligheidsredenen.



It's a Small World

In een reeks TikTok-video's is te zien hoe de Deadpool-cosplayer een wandeling maakt door parkdeel Fantasyland, in de omgeving van It's a Small World. Hij danst, poseert en raakt voorbijgangers voortdurend aan. Ook kan hij het niet laten om zijn brutale kant te laten zien. Het duurt niet lang voordat personeelsleden hem aanspreken.



Eenmaal aangekomen bij familieachtbaan Casey Jr. wordt de beveiliging erbij gehaald. Even later escorteren bewakers de nep-Deadpool het park uit. Ook tijdens de wandeling naar de uitgang blijft de imitator in zijn rol. Hij eindigt op grote plein tussen uitgaansgedeelte Disney Village en treinstation Marne la Vallée-Chessy, waar Disney geen zeggenschap over heeft. Daar gaat de wannabe nog even door met zijn act.



Ryan Reynolds

Deadpool is vooral bekend door de gelijknamige 16-plus-actiefilm met Ryan Reynolds uit 2016 en het vervolg uit 2018. De filmrechten van het Marvel-stripfiguur waren in handen van 21st Century Fox, als onderdeel van de X-Men-series.



Nu de filmstudio is overgenomen door Disney, wordt het personage geïntroduceerd in het Marvel-filmuniversum met bijvoorbeeld de Avengers. Dat gebeurt in de film Deadpool 3, die naar verwachting eind 2024 uitkomt. In theorie kan Disneyland Paris het figuur dan ook inzetten: men heeft de rechten. Er zullen intern echter wat twijfels zijn, vanwege het kindonvriendelijke imago.