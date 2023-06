Disneyland Paris

Disneyland Paris: Pirates of the Caribbean rest van de maand gesloten

Pirates of the Caribbean in Disneyland Paris ondergaat een flinke opknapbeurt. De beroemde overdekte attractie zal naar verwachting de rest van de maand gesloten zijn. Op de officiële onderhoudskalender van de Disney-parken valt te lezen dat de bootjesdarkride bijna vier weken buiten gebruik blijft.

Waarschijnlijk wordt Pirates of the Caribbean heropend op zaterdag 1 juli. Tot die tijd moeten bezoekers ook de bijbehorende eetgelegenheid Captain Jack's - Restaurant des Pirates missen. Wie daar plaatsneemt, kijkt normaal gesproken uit over de eerste scène van de attractie.

Daarnaast is souvenirwinkel Le Coffre du Capitaine dicht. Disney heeft niet bekendgemaakt wat er tijdens de sluiting precies aangepakt gaat worden. Het gaat om regulier gepland onderhoud.



Filmpersonages

Pirates of the Caribbean, geopend in 1992, draait om een avontuurlijke boottocht langs taferelen uit de zeventiende eeuw. De gelijknamige filmreeks over Jack Sparrow, waarvan het eerste deel in 2003 verscheen, werd gebaseerd op de ride. Sinds 2017 zijn enkele filmpersonages onderdeel van de attractie.