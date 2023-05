Beekse Bergen

Achter de schermen bij Safaripark Beekse Bergen in nieuwe tv-serie

Een nieuw tv-programma geeft een blik achter de schermen bij Safaripark Beekse Bergen. Omroep Brabant mocht de afgelopen maanden achter de schermen kijken bij de bekende dierentuin in Hilvarenbeek. Dat resulteerde in de negendelige serie Op Safari.



In Op Safari worden de medewerkers van het Safaripark gevolgd bij het verzorgen, voeren en helpen van de ruim 1200 bewoners. Deze week verscheen de eerste aflevering. Daarin is onder meer aandacht voor een Abessijnse hoornraaf met een afgebroken bovensnavel.

Hij krijgt een prothese afkomstig uit de 3D-printer. Verder gaat het over de voeding van ringstaartmaki's en bevallingen bij giraffen, gnoes en hyena's. Het eerste deel is inmiddels ook te bekijken via het YouTube-kanaal van Omroep Brabant.