Efteling

Efteling annuleert voorstellingen Sprookjesboomshow vanwege ziekte

Efteling-bezoekers die vanmiddag de Sprookjesboomshow in het Sprookjesbos willen bekijken, komen bedrogen uit. Normaal gesproken is de voorstelling in het openluchttheater meerdere keren per dag te zien. Maar hoewel het momenteel meivakantie is, staat er vandaag geen enkele show op het programma.



Alle vertoningen van de Sprookjesboomshow zijn geschrapt in verband met ziekte, meldt een Efteling-woordvoerster aan Looopings. "We hadden helaas een zieke actrice vandaag", legt ze uit. "Vandaar dat er geen shows waren." Ter compensatie zorgde de Efteling wel voor een meet-and-greet met de mannelijke tegenspeler.

Naar verwachting keert de Sprookjesboomshow morgen weer terug. Door het goede weer en de meivakantie is het momenteel opvallend druk in de Efteling, met wachttijden tussen veertig en zeventig minuten bij de grote attracties. Het park blijft open tot 19.00 uur.