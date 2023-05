Disneyland Paris

Disneyland Paris geeft bezoekers tegen betaling voorrang bij It's a Small World

Premier Access, de voorrangsservice van Disneyland Paris, is nu ook beschikbaar bij It's a Small World. De iconische attractie ging afgelopen week weer open na een onderhoudsbeurt van ruim zeventien maanden. In die periode is ook een speciale Premier Access-ingang gerealiseerd.



Vandaag werd het concept in gebruik genomen. Bezoekers mogen tegen betaling de reguliere wachtrij van It's a Small World overslaan. Dat kan door het bestellen van een los ticket onder de noemer Disney Premier Access One. De bootjesdarkride is ook inbegrepen bij Disney Premier Access Ultimate, eenmalig geldig bij nagenoeg alle grote attracties.

De tarieven variëren per dag, afhankelijk van de drukte en de populariteit. Op dit moment kost één keer voordringen bij It's a Small World 5 euro per persoon, terwijl voor de Ultimate-versie momenteel 120 euro afgerekend moet worden. In de vakantieperiodes steeg de prijs van de Ultimate-pas al eens naar 190 euro per persoon, bovenop de entreeprijs.



FastPass

Premier Access werd in de zomer van 2021 geïntroduceerd als de vervanger van het gratis FastPass-systeem. Na een aankoop kunnen bezoekers een kaartje of een telefoonscherm scannen bij een scanapparaat dat bij de verschillende attracties is neergezet. Bij It's a Small World werd de klok boven de Premier Access-ingang vormgegeven als de bekende klok op de façade van de attractie.