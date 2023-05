Efteling

Efteling wil Oegandese vlag niet weghalen ondanks omstreden antihomowet

De Efteling is niet van plan om de vlag van Oeganda weg te halen uit Carnaval Festival nu het Afrikaanse land een controversiële antihomowet introduceert. In oktober vorig jaar werd de Zuid-Afrikaanse vlag in de vrolijke attractie vervangen door die van Oeganda. Dat gebeurde op verzoek van leden van een Oegandese delegatie.



Zij merkten op dat er in de Zuid-Afrikaanse scène een grote gorilla zichtbaar was, terwijl gorilla's helemaal niet voorkomen in Zuid-Afrika. Daarop werd gesuggereerd om de Oegandese vlag neer te zetten. Uiteindelijk is dat ook gebeurd, tot grote tevredenheid van de Oegandese staatsminister van Toerisme, Natuur en Oudheden.

Nu brengt de Oegandese overheid de Efteling in een lastig parket. Het Oegandese parlement heeft dinsdag een omstreden antihomowet voor de tweede keer aangenomen. Daarin staat de doodstraf op bepaalde vormen van homoseksualiteit. President Yoweri Museveni, die de wet nog moet goedkeuren, laat zich regelmatig negatief uit over homo's. Hij noemt het onder meer een misdaad om seks te hebben met iemand van hetzelfde geslacht.



Levenslange celstraf

In de wet is ook een verbod op het promoten van homoseksualiteit opgenomen. Wie opkomt voor de rechten van de lgbt+-gemeenschap, riskeert straks een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar. Oeganda heeft op dit moment al extreem strenge antihomoregels. Seks met iemand van hetzelfde geslacht kan een levenslange celstraf opleveren. De doodstraf werd de afgelopen jaren niet opgelegd, maar daar kan dus verandering in komen.



Voor de Efteling zijn de verontrustende geluiden uit Oeganda geen reden om weer afscheid te nemen van de vlag in Carnaval Festival. In een reactie op social media laat het attractiepark weten dat het tonen van de vlag niet betekent dat men het land ook daadwerkelijk steunt.



Wetten en ideeën

"In Carnaval Festival maken onze gasten een reis door de wereld samen met Jokie en Jet", valt te lezen in de verklaring. "Hierbij bezoeken ze verschillende landen. Het uitbeelden van de landen en het plaatsen van de vlag, betekent natuurlijk niet dat we achter de wetten en ideeën van dit land staan."