Parque Warner Madrid onthult openingsdatum van sensationele Batman-achtbaan

Het Spaanse pretpark Parque Warner Madrid heeft bekendgemaakt wanneer een spectaculaire nieuwe lanceerachtbaan opengaat. De multi-launch coaster Batman: Gotham City Escape wordt nog deze maand in gebruik genomen. Vanaf zaterdag 13 mei kunnen bezoekers de heftige achtbaan uitproberen.



Batman: Gotham City Escape is 45 meter hoog en 1010 meter lang. De topsnelheid bedraagt 104 kilometer per uur. Tijdens de rit gaan passagiers vier keer over de kop. De rit eindigt met een doodlopend punt en een klein achterwaarts gedeelte.

In een korte aankondigingsvideo komen beelden van testritten voorbij. Ook is de Joker te horen, de superschurk uit de Batman-verhalen. De nieuwe attractie hoort bij het Batman-gedeelte van themagebied DC Super Heroes World. Parque Warner heeft al onthuld dat ook slechteriken Harley Quinn en Poison Ivy hun opwachting zullen maken.



De achtbaan werd gefabriceerd door leverancier Intamin uit Liechtenstein, bekend van bijvoorbeeld Kondaa in Walibi Belgium, Taron in Phantasialand en Toutatis in Parc Astérix. Voor het thema schakelden de Spanjaarden de Nederlandse firma P&P Projects in.