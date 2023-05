Heide Park Resort

Duits pretpark Heide Park heropent vernieuwde achtbaan Toxic Garden

De hangende achtbaan van het Duitse pretpark Heide Park is weer open. Het attractiepark introduceerde de afgelopen maanden een nieuw thema en een nieuwe naam. Bovendien kreeg de 24 jaar oude baan een schilderbeurt. In plaats van Limit wordt de suspended looping coaster voortaan Toxic Garden genoemd.

Fansite Heide Park World publiceerde foto's van het eindresultaat. In plaats van wit met groen is de coaster nu wit met paars. Er werden verschillende nieuwe decoraties toegevoegd, waaronder vleesetende planten. In het station zijn onder meer buizen en tonnen met chemisch materiaal zichtbaar. Ook groeien er bomen en planten.

Borden maken melding van een Plant Fighting Facility en een Toxic Loading Station. Op de vernieuwde trein staan termen als Plant Squad en Jet Pack Team. Verder kwam er een nieuwe ingang, met een zwarte entreepoort bestaand uit pilaren met sierlijk hekwerk. Daarachter staan bogen met hangende planten.



Toxic Garden is qua achtbaantype vergelijkbaar met bijvoorbeeld Condor in Walibi Holland, Vampire in Walibi Belgium en Iron Claw in Movie Park Germany. Dergelijke coasters zijn berucht om het gebrek aan comfort. Heide Park heeft de Nederlandse fabrikant Vekoma ingeschakeld om "correcties" toe te passen, in de hoop de ervaring minder pijnlijk te maken.