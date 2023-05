Kermis

Friese kermis voortijdig afgebroken vanwege sabotage en vandalisme: 'Ongelofelijk jammer'

De kermis in het Friese dorpje De Westereen gaat niet door. Eigenlijk zou de buurtkermis woensdag beginnen, maar in de nacht van dinsdag op woensdag zijn er vernielingen aangebracht op het kermisterrein. Daarop besloten de exploitanten om hun spullen te pakken en weer te vertrekken.



Op de kermis zouden een zweefmolen, grijpmachines, een schiettent, een oliebollenkraam en een draaiende bank staan. Onbekenden hebben 's nachts met de besturingskabels van de bank gerommeld. Ook was er een inbraak, waarbij een muziekinstallatie is gestolen. In de buurt zijn bovendien reclameborden kapotgemaakt en ontvreemd.

Verder werd er verlichting gesloopt, melden lokale media. Volgens de eigenaar gaat her herstellen van de schade duizenden euro's kosten. Er is aangifte gedaan bij de politie. Men hoopt met behulp van camerabeelden uit de omgeving de daders te kunnen vinden. Eigenlijk zou het evenement tot en met zaterdag 6 mei duren.



Nooit voorgekomen

Gerard Mollema, die met zijn Hollandse Gebakkraam op de kermis zou staan, uit via Facebook zijn ongenoegen. "Het is met ruim 1500 kermissen per jaar, verspreid over heel Nederland, nog nagenoeg nooit voorgekomen dat een complete kermis nog voor deze van start gaat alweer wordt afgebroken", meldt hij.



"Ongelofelijk jammer voor het trouwe kermispubliek dat juist nu tijdens de meivakantie gezellig kon gaan genieten van alle attracties. Ook voor de gedupeerde kermisexploitanten is het een domper nu hun broodwinning moedwillig is vernield en zij als ondernemers met hun gezinnen zonder inkomen zitten."