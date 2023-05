Efteling

Recordwinst voor de Efteling: bijna 34 miljoen euro

De Efteling heeft in 2022 niet alleen een bezoekersrecord gebroken: ook op financieel vlak ging het beter dan ooit. Het Brabantse attractiepark noteerde het afgelopen jaar de hoogste winst uit de geschiedenis. Het bedrijfsresultaat na belasting bedroeg 33,9 miljoen euro. Dat heeft de Efteling zojuist bekendgemaakt.



Dankzij het topresultaat kon de Efteling verkregen overheidssteun terugbetalen. Het gaat om de zesde aanvraag van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), waarmee ondernemers financiële ondersteuning kregen tijdens de coronacrisis.

De omzet kwam in 2022 uit op 265,9 miljoen euro. In maart werd al duidelijk dat de Efteling vorig jaar 5,43 miljoen bezoekers heeft verwelkomd. Het vorige record dateert van 2018. Toen werd het jaar afgesloten met 5,35 miljoen bezoekers.



Onderhoudsprojecten

In een verklaring geeft de Efteling aan dat de recordwinst van 2022 grotendeels opnieuw geïnvesteerd wordt in het park, bijvoorbeeld door uitgestelde onderhoudsprojecten op te pakken. Ook is begonnen met de bouw van de nieuwe attractie Danse Macabre en het nieuwe Efteling Grand Hotel.



Medewerkers ontvingen een extra uitkering aan het einde van het jaar. Verder was er veel aandacht voor duurzame projecten. In totaal investeerde de Efteling vorig jaar 58,2 miljoen euro. Het sprookjespark is al sinds de opening in 1952 volledig eigendom van Stichting Natuurpark de Efteling.