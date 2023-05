Disneyland Paris

Pretparkfan klaagt over ratten in Disneyland Paris: 'Ik walg ervan'

Een Franse pretparkfan vraagt aandacht voor de aanwezigheid van ratten in Disneyland Paris. Ene Sami zat nietsvermoedend een hapje te eten in cowboyrestaurant Last Chance Café toen hij plotseling geconfronteerd werd met het ongedierte. Hij besloot het tafereel te filmen en op Twitter te zetten.



De eetgelegenheid bevindt zich in parkdeel Frontierland, in de buurt van rondvaartboot Thunder Mesa Riverboat Landing. "Super, Last Chance Café wordt geteisterd door ratten", sneert de bezoeker. Hij benadrukt dat de dieren het ook gemunt hadden op de afvalbak met herbruikbaar servies. "Ik walg ervan."

Via Twitter zijn de beelden al meer dan 20.000 keer bekeken. Een hoop kijkers zien de lol er wel van in: in de reacties wordt meermaals gegrapt dat Remy uit Ratatouille kennelijk even pauze heeft. Hoewel ook de klantenservice van Disneyland Paris werd getagd, kwam er geen officiële reactie.