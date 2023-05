Plopsaland De Panne

Voorwaardelijke celstraf en boete voor Algerijnse Plopsa-dief

Een 23-jarige vluchteling uit Algerije is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf naar aanleiding van enkele diefstallen en inbraakpogingen. De man sloeg ook toe op de parkeerplaats van pretpark Plopsaland De Panne, waar hij meerdere auto's openbrak.



Op 18 januari werd de man op heterdaad betrapt bij het Vlaamse attractiepark. Hij had een gestolen fiets, een gestolen Frans rijbewijs en een gestolen rugzak bij zich. In een bestelwagen in de buurt, waar hij bleek te slapen, werden nog een zaklamp en een bivakmuts gevonden. De man verklaarde dat hij die droeg vanwege de kou.

Later gaf de Algerijn de diefstallen toe. Justitie vroeg om achttien maanden cel en een boete van 1200 euro. De rechter was coulanter: dinsdag kreeg de man een voorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden en een boete van 400 euro opgelegd. De vluchteling zegt van plan te zijn om naar Parijs te reizen, waar familieleden wonen.