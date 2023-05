Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park stelt kunstwerken van fans tentoon

Kunstwerken van pretparkfans staan centraal in een nieuwe expositie in Europa-Park. Het Duitse attractiepark schreef onlangs een kunstwedstrijd uit. Fans kregen de opdracht om een kunstwerk te maken dat hun liefde voor het resort weerspiegelt, in de aanloop naar het nieuwe pretparkseizoen. Honderd van de ruim 1200 inzendingen worden dit jaar tentoongesteld in het park.



Daarvoor is een speciale ruimte ingericht in de Blue Fire Dome bij lanceerachtbaan Blue Fire Megacoaster, onder de noemer Art-Boulevard. De eerste vijftig inzendingen zijn te bekijken tot eind juli 2023. Vanaf begin augustus is het restant te zien. De Art-Boulevard in parkdeel IJsland blijft toegankelijk tot begin november dit jaar.

Er is materiaal ingestuurd uit onder andere Duitsland, Zwitserland, Spanje, Engeland, Luxemburg en België, laat Europa-Park weten. "Elk werk vertelt een individueel verhaal", valt te lezen in een persbericht. "Het weerspiegelt de diversiteit van ons resort en de liefde van onze fans."



Vijf winnaars

De honderd finalisten ontvangen allemaal vier vrijkaarten voor een dagje Europa-Park. Een vakjury, onder leiding van parkeigenaar Roland Mack, heeft ook vijf winnaars aangewezen. Zij krijgen een gratis verblijf voor vier personen in Europa-Park voor het hele gezin, plus een waardebon van 1000 euro.