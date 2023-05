Kermis

Brand in 40 meter hoge zweefmolen op kermis in Overijssel

Op een Overijsselse kermis is brand uitgebroken in de constructie van een zweefmolen. Het vuur ontstond dinsdagmiddag tijdens het proefdraaien van de Europe Flyer in Steenwijk. Plotseling waren ongeveer halverwege de 40 meter hoge paal vlammen zichtbaar. Op dat moment zaten er geen bezoekers in de attractie.



Een medewerker van de zweefmolen heeft de brand zelf kunnen blussen door naar boven te klimmen. De brandweer kwam nog wel ter plaatse om controles uit te voeren. Daarbij werd de omgeving afgezet. Het incident zou veroorzaakt zijn door een defecte elektromotor.

De Europe Flyer werd gebouwd door de firma AK Rides uit Slowakije. Het zou de grote trekpleister moeten zijn van de kermis in de stad, die duurt van dinsdag 2 tot en met zondag 7 mei. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de attractie weer kan draaien en hoe groot de schade is. In de constructie is nu een flinke zwarte plek zichtbaar.