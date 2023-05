Efteling

Efteling werkt aan zomerweide met Carnaval Festival-figuren Jokie en Jet

Carnval Festival-personages Jokie en Jet krijgen in het hoogseizoen hun eigen zomerweide in de Efteling. Het attractiepark werkt aan een zomers festivalterrein op de Speelweide, met entertainment, spelletjes, horeca en enkele doe-attracties. Dat melden ingewijden aan Looopings. Er is ook al een plattegrond uitgelekt.

De tijdelijke toevoeging wordt vormgegeven als een strand met kleurrijke parasols, zitgelegenheden, strandhutjes en schaduwdoeken. In het hart van het gebied komt een luchtballon te staan, bekend uit de verhalen van Jokie en Jet. Daarnaast zijn twee grote cirkels zichtbaar, waar een zandbak en een springkussen worden gerealiseerd.

Bij een kiosk achter de ballon is het mogelijk om eendjes te vissen. Verder zullen er zomerse hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn. De weide is zowel bereikbaar via de laan richting het Anton Pieckplein als via het plein naast bootjesmolen Sirocco, waar men een nieuwe doorgang creëert. Het nieuws is nog niet bevestigd door de Efteling.



Warme Winter Weide

De Speelweide in parkdeel Reizenrijk wordt steeds vaker ingezet voor tijdelijke initiatieven. Tijdens het zomerseizoen van 2022 was op het terrein nog Efteling Wonderland te vinden, ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van het attractiepark. 's Winters transformeert het gebied tot de Warme Winter Weide. Voor het nieuwe Jokie en Jet-concept wordt slechts een deel van het veld gebruikt.











Jokie is al sinds 1984 de gastheer van de vrolijke darkride Carnaval Festival. Sinds 2012 wordt de kleine nar vergezeld door het paarse vogeltje Jet. Het afgelopen decennium lanceerde de Efteling shows, souvenirs en een animatieserie rond het kindermerk. Daarmee behoren Jokie en Jet tot de prominentste Efteling-figuren in én buiten het park.