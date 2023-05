Marveld Recreatie

Bouw van nieuw Nederlands attractiepark gaat van start: dit zijn de plannen voor Bommelwereld

In Gelderland komt een gloednieuw attractiepark te liggen: Bommelwereld. Bij vakantiepark Marveld Recreatie in Groenlo moet in het voorjaar van 2025 een overdekt pretpark openen rond het Nederlandse stripduo Tom Poes en Olivier B. Bommel. Nu het volledige vergunningstraject is doorlopen, kunnen de werkzaamheden beginnen. De initiatiefnemers werken samen met het bekende ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision.



Een gedetailleerde tekening onthult wat we van Bommelwereld kunnen verwachten. Bezoekers betreden straks een groot kasteel op een heuvel. Daar ligt het overdekte attractiepark tegenaan. De opzet is vergelijkbaar met de Plopsa Indoor-parken van de Plopsa Group. Afgaande op het ontwerp zal er veel aandacht zijn voor thema en decor.

Wie inzoomt, kan al nagenoeg alle geplande attracties ontdekken: een glijbaan, een oldtimerbaan, een vissenmolen, een carrousel, botsauto's, vrijevaltorens, een zweefmolen, een familieachtbaan, trekvlotten, een draaiend schommelschip, een eendencarrousel, uitzwenkende vliegtuigjes, een boomstambaan, een drakencarrousel, een reuzenrad en een molen met tollende kisten.



Magische sfeer

De rollercoaster draagt de voorlopige titel De Bulderbaan. Verder is er plaats voor eetgelegenheden, terrassen, een theater en een museum. "De bezoeker zal straks kunnen rondlopen door de straten van Rommeldam en de magische sfeer proeven van de Zwarte Bergen en de tovenarij van Hocus Pas", melden de bedenkers. De hal krijgt een oppervlakte van zo'n 9000 vierkante meter.



Vakantiepark Marveld Recreatie ligt in de buurt van Winterswijk, vlakbij de Duitse grens. De bestemming omvat nu al een hotel, vakantiehuizen, een kampeerplaats en een subtropisch zwembad met een wildwaterbaan en een glijbanencomplex. Eigenaar Edwin Bomers wilde een pretpark toevoegen in de stijl van een Nederlands icoon. Zo kwam hij bij de stripfiguren van Marten Toonder uit.



Cultureel erfgoed

De 177 verhalen die Toonder over Tom Poes en Olivier B. Bommel schreef, vormden de belangrijkste inspiratiebron voor het ontwerp. "Bommelwereld zal niet alleen een trekpleister worden voor bezoekers van de Achterhoek, maar zal ook jonge generaties in aanraking brengen met dit Nederlands cultureel erfgoed", valt te lezen in een persbericht.