Efteling heeft verafschuwde Blond-stickers weer verwijderd

Efteling-fans krijgen hun zin. Vorige maand bleek dat de ramen van een sprookjeswinkel in het attractiepark waren volgeplakt had met opvallende reclamestickers voor Blond-servies. Op social media klaagden Efteling-liefhebbers dat ze de kleurrijke reclame-uitingen afschuwelijk lelijk en ongepast vonden. Nu zijn ze weer verdwenen.



De stickers verschenen op de ruiten van In den Ouden Marskramer, de souvenirwinkel bij de in- en uitgang van het Sprookjesbos. In eerste instantie was de bedenkster - een vrouw die zichzelf visueel merchandiser noemt - er zelf laaiend enthousiast over. "Eindelijk zijn mijn etalages af en ik ben zo trots op dit project", schreef ze op Instagram en LinkedIn.

"Al mijn ideeën zijn werkelijkheid geworden. Ik heb mogen samenwerken met onze leveranciers, onder andere Blond Amsterdam, en onze eigen ontwerpafdeling." De initiatiefneemster was zeer tevreden. "Ik heb genoten van dit proces! Oké, niet altijd... Mijn doorzettingsvermogen is zéker getest, maar het resultaat mag er zijn."



Bewuste keuze

Niet iedereen binnen de Efteling-organisatie kon zich daarin vinden. Het weghalen van de stickers is dan ook een bewuste keuze, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. "Toen de stickers waren geplakt, bleken die een andere uitstraling te hebben dan van tevoren verwacht", legt ze uit. "Daarom worden de etalages opnieuw ingericht."



Op de plekken van de Blond-stickers zijn sinds deze week subtielere taferelen zichtbaar. Het servies van Blond Amsterdam wordt nu aangeprezen met driedimensionale decoraties, geïnspireerd op de bekende borden. Efteling-fans kunnen daar wel mee leven, blijkt uit de reacties op Twitter.