Ouwehands Dierenpark Rhenen

Knikkeren tussen de beren tijdens kampioenschap in Ouwehands Dierenpark

Ouwehands Dierenpark is binnenkort het toneel van de negentiende editie van het NK Knikkeren. Na een groot aantal voorrondes, op verschillende plekken in Nederland, staat op zaterdag 1 juli de finale op de planning. Die vindt plaats bij Het Berenbos in de dierentuin in Rhenen. Naar verwachting komen er zo'n vijfhonderd kinderen op af.

Eerst wordt nog geknikkerd op het Jungleplein, gelegen tussen het Theater en het Jungle Restaurant. "De grote finale is echt in het dierenverblijf van de beren", vertelt een woordvoerster. "Er zit natuurlijk wel glas omheen, maar je ziet de beren lopen."

Het doel is om buiten spelen voor kinderen te stimuleren, aldus de initiatiefnemers. "Het NK Knikkeren staat voor sportiviteit, sociale ontwikkeling, buitenspelen en de omgang met winst en verlies." De organisatie is in handen van sportmarketingbureau House of Sports.



Efteling

Ouwehands Dierenpark werkt al jaren samen met het evenement, dat gesponsord wordt door verzekeringsmaatschappij Univé, textielketen Zeeman, kinderzender Nickelodeon en knikkerleverancier Adic. In het verleden werd het knikkerkampioenschap al eens gehouden in de Efteling, Walibi Holland, Attractiepark Slagharen en DierenPark Amersfoort.