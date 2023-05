Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Voor het eerst Halloween in Attractiepark Slagharen: acht griezelavonden in oktober 2023

Attractiepark Slagharen waagt zich aan Halloween. De afgelopen jaren werd het griezelfeest bewust buiten de deur gehouden, maar daar komt in 2023 verandering in. Het Overijsselse pretpark presenteert in oktober een griezelig dagprogramma voor families en een extra eng avondprogramma voor 14-plussers. Men belooft "griezelige gebieden en spannende belevingen".



Slagharen wilde de afgelopen decennia niets weten van Halloween. Dat was een bewuste keuze, vertelde voormalig directeur Wouter Dekkers eerder. Toch zette hij de deur enkele jaren geleden al op een kier. Toen noemde Dekkers het organiseren van een halloween-evenement bij nader inzien "zeker een mogelijkheid". Opvolger Dave Storm zet die gedachte nu voort.

Hij benadrukt niet over één nacht ijs te zijn gegaan. "Alles wat wij doen, moet matchen met ons westernthema", aldus Storm. "Nu hebben we een manier gevonden om Halloween te vieren op ónze manier: in de sfeer van het Wilde Westen." Het precieze halloween-aanbod wordt later bekendgemaakt.



Westernfilms

De directeur wijst op het Amerikaanse karakter van het feest. "Mede daardoor past het evenement goed bij Slagharen. In ons park kom je op veel plekken invloeden tegen uit de Verenigde Staten en het Wilde Westen uit westernfilms." Het helpt bij het kiezen van een originele insteek, zegt Storm. "Dat stoere karakter kunnen we gebruiken om iets unieks toe te voegen ten opzichte van andere attractieparken."



Slagharen viert Halloween van zaterdag 7 tot en met zondag 29 oktober 2023. Op acht dagen in die periode zijn er speciale avondopenstellingen met scare actors. Het gaat om alle vrijdagen en zaterdagen van 7 tot en met 28 oktober, plus woensdag 18 oktober. "Deze avonden zoekt Slagharen de duistere randjes van het Wilde Westen op", laat het park weten. Er geldt dan een adviesleeftijd van 14 jaar en ouder.



Europa-Park

Voor de halloween-activiteiten werkt Slagharen samen met de Leisure Expert Group, bekend als de producent van spookhuizen in onder meer Europa-Park en Bobbejaanland. Creatief directeur Johnny Ruisch stond aan de wieg van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland. Ook zal er kennis uitgewisseld worden met zusterparken die al veel ervaring met Halloween hebben, waaronder Movie Park Germany.