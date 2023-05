Disneyland Paris

Video: It's a Small World in Disneyland Paris na zeventien maanden weer open

In Disneyland Paris is It's a Small World eindelijk weer toegankelijk. De afgelopen zeventien maanden bleef de attractie gesloten voor een grootschalige onderhoudsbeurt. Eigenlijk zouden de werkzaamheden ongeveer een jaar duren, maar de klus liep vertraging op. Sinds deze week kunnen bezoekers de iconische bootjesdarkride opnieuw ontdekken.



Tijdens de renovatie zijn alle decors en poppen opgefrist. Er kwam onder meer nieuwe kleding voor de zingende figuren. Ook de techniek achter de 31 jaar oude attractie is vernieuwd. Effecten die al jaren niet meer functioneerden, werden in ere hersteld. De opvallendste toevoeging is de komst van drie personages in een rolstoel. De scènes zelf zijn verder niet wezenlijk veranderd.

Men heeft eveneens asbest weggehaald. Daarnaast is de voorgevel geschilderd en werd de wachtrij opnieuw ingedeeld. Dat was nodig om plaats te maken voor Disney Premier Access, het betaalde voorrangssysteem van Disneyland Paris. Binnenkort kunnen bezoekers betalen om bij It's a Small World de wachtrij over te slaan.



Heropening

De afgelopen dagen was de attractie al beschikbaar voor Disney-medewerkers, fans en abonnementhouders. Inmiddels mogen ook reguliere gasten een vaartocht maken. Morgen vindt de officiële heropening plaats, in het bijzijn van personeelsleden en de directie.