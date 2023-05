Madame Tussauds Amsterdam

Madame Tussauds Amsterdam voegt zangeres Rihanna toe

Rihanna heeft haar intrek genomen in Madame Tussauds Amsterdam. Bezoekers van de toeristische attractie in de hoofdstad kunnen sinds deze week op de foto met een wassen versie van de wereldberoemde 35-jarige zangeres. Het beeld werd maandagavond onthuld. Daarvoor maakte Madame Tussauds gebruikt van een grote aftelklok.



"Rihanna is niet alleen bekend om haar muzikale talenten, maar ook als mode-icoon en inspirerend ondernemer", vertelt een woordvoerster van het wassenbeeldenmuseum. De zangeres werd niet toegevoegd aan de muzikale hoek van Madame Tussauds, maar aan de mode-afdeling.

Ze draagt een opvallende paarse outfit, gebaseerd op haar stijl tijdens haar Savage X Fenty-modeshow uit 2020. Het beeld is vervaardigd in de Tussauds-studio's in Londen. Rihanna hoefde daarvoor niet model te staan: kunstenaars hadden voldoende aan reeds beschikbaar foto- en videomateriaal.



Umbrella

Rihanna, geboren op Barbados, is de artiestennaam van Robyn Rihanna Fenty. Ze groeide uit tot één van de meest succesvolle artiesten aller tijden, met monsterhits als Don't Stop the Music, Umbrella, Work, Only Girl, This Is What You Came For, California King Bed, We Found Love, Rude Boy, FourFiveSeconds en Diamonds.