Efteling

Efteling lanceert nieuwe souvenirlijn met kleurrijke Efteling-iconen

In de Efteling is vanaf deze maand een nieuwe souvenirlijn verkrijgbaar. Het attractiepark ontwikkelde een souvenircollectie met pasteltinten, rechthoeken en herkenbare Efteling-symbolen. De abstracte illustraties zijn verschenen op onder meer tassen, mokken, pins, paraplu's en sleutelhangers.



Verder komen er notitieboekjes, pennen, keycords, T-shirts, sweaters en hoody's. De kleding werd gemaakt van duurzaam katoen. Voor de paraplu's en winkeltassen is gebruikgemaakt van gerecyclede petflessen. De Efteling noemt het assortiment "geometrisch".

De kleurrijke iconen zijn gebaseerd op attracties, sprookjes, personages, patronen en bouwwerken. Voorbeelden zijn entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, schommelschip Halve Maen, reus Djinn uit Fata Morgana, draak Edna van Joris en de Draak, een zij-aanzicht van Baron 1898, de waterspuwende beelden van de Piraña, de Anton Pieckcarrousel en de Stoomtrein.



Decoratieblokken

Om de lancering kracht bij te zetten, zijn kartonnen decoratieblokken ontwikkeld in dezelfde stijl. Die staan sinds kort op meerdere plekken in souvenirwinkel In den Ouden Marskramer, gelegen in parkdeel Marerijk. De nieuwe producten zijn binnenkort eveneens te koop in de winkels Efteldingen in Fantasierijk en Jokies Wereld in Reizenrijk.