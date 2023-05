Movie Park Germany

Brand bij stuntshow Movie Park Germany: tribune ontruimd

In het decor van de nieuwe stuntshow van Movie Park Germany is vanmiddag brand uitgebroken. De voorstelling van 12.00 uur moest stilgezet worden toen een palmboom in de showarena vlam vatte. Het vuur kon vrij snel gedoofd worden door aanwezige medewerkers.



De show ging echter niet meer verder. Men besloot om de productie volledig stop te zetten en de tribune te ontruimen, melden aanwezigen aan Looopings. Om 15.00 uur staat een volgende voorstelling op het programma. Het is nog niet zeker of die doorgaat. Een woordvoerder van het Duitse pretpark was vanmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Operation Red Carpet, zoals de show heet, ging afgelopen week in première. Het decor stelt een straat in Los Angeles voor, met onder meer een souvenirwinkeltje en een limousineverhuurder. Er wordt gebruikgemaakt van vuurwerk en vuureffecten. Movie Park heeft aangekondigd dat voorlopig sprake is van een testfase.