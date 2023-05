Efteling: Danse Macabre

Metaverse Efteling loopt vertraging op: 3D-scan Spookslot nog niet te bezoeken

Het is nog steeds niet mogelijk om een 3D-model van het Spookslot uit de Efteling te bekijken. De Efteling had aangekondigd dat fans de verdwenen attractie vanaf april 2023 zouden kunnen bezoeken in de metaverse, een virtuele omgeving. Inmiddels is het mei, maar de 3D-creatie is nog nergens te vinden.



Het project is vertraagd, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. "De laatste voorbereidende werkzaamheden hebben helaas wat vertraging opgelopen", laat ze weten. "We verwachten dus dat het deze maand nog gereed is."

Vanaf dat moment kan iedereen een virtuele wandeling maken om de buitenkant van het oude Spookslot. Om naar binnen te gaan in de spookruïne is een NFT nodig: een speciaal eigendomsbewijs. Deze digitale sleutels zijn de afgelopen weken uitgedeeld aan Efteling-personeelsleden. Het was de bedoeling dat ze vanaf mei online verhandeld konden worden.



Verhandelbaar

Medewerkers kunnen hun NFT verkopen via een speciale NFT-marktplaats op internet. Die handel is ook nog niet gestart, aldus de woordvoerster. "Naar verwachting worden de Spookslot-NFT's in de loop van deze maand verhandelbaar", vult ze aan. "Het is nog niet bekend wanneer dat precies is."