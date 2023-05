Smakenrad

70 meter hoog Smakenrad introduceert speciale gondel voor mensen met hoogtevrees

In het 70 meter hoge Smakenrad kan gegeten en gedronken worden op grote hoogte. Voor mensen met hoogtevrees is de culinaire attractie normaal gesproken niet weggelegd, maar daar hebben de initiatiefnemers iets op gevonden. Sinds afgelopen week is er ook een zogenoemde Hoogtevrees Gondel.



Het gaat om een apart bakje dat naast het rad op de grond staat. Op een led-scherm wordt een video vertoond van het uitzicht dat inzittenden hebben in het daadwerkelijke reuzenrad. Zo kunnen bezoekers toch van het uitzicht genieten, zonder dat ze zelf de lucht in gaan. Een rookmachine zorgt als het ware voor wolken.

De bedenkers noemen het "een origineel en ludiek concept". Dat begon als grap, zodat mensen geen excuus meer zouden hebben om geen ritje te maken. Tot verbazing van de exploitanten wordt de Hoogtevrees Gondel ook echt geboekt, gemiddeld één of twee keer per dag. In het speciale bakje kan geluncht en gedineerd worden.



Nieuw rad

Het idee voor het Smakenrad ontstond in coronatijd. Na de coronacrisis werd een volledig nieuw rad aangeschaft bij attractiebouwer KMG Rides, bestaand uit 45 gondels. Die zijn omgetoverd tot privérestaurantjes. In december vorig jaar ging de attractie in première in Enschede. Sinds vorige week kunnen geïnteresseerden terecht in Den Bosch. Daar blijft het Smakenrad staan tot en met zondag 11 juni.