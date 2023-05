Efteling

Oud-directeur gaat niet meer naar de Efteling, maar wel naar Europa-Park

Paul Beck was ruim zeven jaar algemeen directeur van de Efteling, maar anno 2023 komt hij nauwelijks meer in het Kaatsheuvelse sprookjespark. Hoewel Beck nog altijd om de hoek woont, op nog geen tien minuten lopen van het Efteling Hotel, is hij tegenwoordig vaker te vinden in het Duitse pretpark Europa-Park. Dat heeft verschillende redenen, legt hij uit in een aflevering van de Efteling-podcast Kleine Boodschap.



Gezondheidsproblemen spelen Beck parten. Dat maakt hem minder mobiel. Toch wordt Europa-Park in Zuid-Duitsland, eigendom van de familie Mack, nog wel geregeld bezocht. "Wij gaan eigenlijk niet naar de Efteling, maar waar we wel heengaan is Europa-Park", aldus de oud-directeur. "De familie Mack, dat zijn goede vrienden van ons. Die nodigen ons weleens uit voor nieuwe attracties of iets dergelijks."

Zo was Beck al eens te gast in Europa-Parks waterwereld Rulantica, geopend in 2019. Laatst probeerde hij ook de nieuwe restaurantbeleving Eatrenalin uit. "Een maand geleden zijn we geweest bij dat nieuwe restaurant daar. Dat hebben we gedaan." De band met eigenaar Roland Mack en zijn kinderen is goed, vertelt de voormalig Efteling-baas.



Vooruitkijken

Zijn vrouw Agertha vult aan dat er nog een belangrijke reden is waarom Efteling-bezoekjes tot het verleden behoren. "Paul heeft ook nooit een nieuwe directeur in de weg willen lopen. Paul laat het los als hij iets heeft gedaan, zodat een nieuwe directeur geen last van hem zou hebben. Hij is ook meer van het vooruitkijken, hij is dan weer met iets anders bezig en laat de dingen achter zich."



Beck bezit nog wel een Efteling-abonnement. Toch is de drempel om langs te komen hoog. "Als ik word uitgenodigd, gaan we erheen, maar voor de rest... Nee. Niet." Dat wil echter niet zeggen dat de vertrokken directeur de Efteling geen warm hart toedraagt. Beck spreekt over het "mooiste park in de wereld". "Als je mij opensnijdt, komt er wel Efteling-bloed uit", grapt hij.