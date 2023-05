Efteling

Efteling had plannen om Frans attractiepark Parc Astérix over te nemen

Het Franse attractiepark Parc Astérix had eigendom kunnen zijn van de Efteling. In de jaren negentig zijn er binnen de Efteling plannen geweest om de populaire trekpleister nabij Parijs over te nemen. Dat vertelt voormalig Efteling-directeur Paul Beck in een interview met de podcast Kleine Boodschap.



Beck leidde de Efteling tussen 1989 en 1996. In die periode gingen verschillende grote attracties open, waaronder het Volk van Laaf, houten achtbaan Pegasus, publiekslieveling Droomvlucht en Villa Volta. De oud-directeur had echter nog meer ambities: hij droomde over een tweede Efteling-park.

"Om eerlijk te zijn hadden we ook wat andere gedachtes", zegt Beck als hem gevraagd wordt naar niet-uitgevoerde plannen uit zijn tijd. "Een ander product. Want op een gegeven moment loop je vast met de Efteling. Op een gegeven moment kun je geen attracties meer bouwen. Ik dacht: dan kun je beter investeren in een tweede park dan te blijven bouwen in iets dat op een gegeven ogenblik ophoudt. Want op een gegeven moment houdt het gewoon op."



Groter worden

Eén van de opties was het overnemen van Parc Astérix, het bekende pretpark rond stripfiguren Asterix en Obelix. "Wij zijn bezig geweest om Astérix te kopen in Frankrijk", aldus Beck. Hij gaat niet in op details. "Kijk: je moest groter worden. Ik was bang dat je op een gegeven moment vastloopt. Astérix was een optie. Dat is niet gebeurd."



Parc Astérix opende in 1989, drie jaar vóór de komst van Disneyland Paris. In de loop der jaren groeide het park uit tot een Europese trekpleister van formaat, met acht rollercoasters, zes waterbanen en drie themahotels. Tegenwoordig is de bestemming eigendom van Compagnie des Alpes, de parkengroep van onder meer Walibi Holland en Walibi Belgium.



Waterpark

Beck had overigens meer plannen voor het verwezenlijken van groei buiten de parkgrenzen. Zo dacht hij destijds aan een extra hotel én een eigen waterpark. "Een zwembad zoals je dat nu ziet bij Europa-Park, iets dergelijks zou ook bij ons kunnen komen", herinnert de voormalig bestuurder zich. "Daar hebben wij toentertijd ook aan gedacht."