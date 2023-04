BillyBird Park Drakenrijk

Grootste speelkasteel van Nederland geopend in Limburgs familiepark

Het Limburgse recreatiepark Drakenrijk heeft een nieuwe blikvanger. Vandaag opende het grootste speelkasteel van Nederland, bestaand uit een 15 meter hoog fort met meerdere kamers en een grote draak op één van de torens. Kinderen kunnen zich uitleven op verschillende glijbanen en klimtoestellen.



Eén van de glijbanen is 12 meter lang. De uitbreiding wordt Riddersheide genoemd. Burgemeester Bob Vostermans van de gemeente Beesel verzorgde vandaag de officiële openingsceremonie. Er kwam ook een nieuwe horecalocatie.

Drakenrijk hoort bij parkengroep BillyBird Facilities, samen met de Brabantse vestiging BillyBird Park Hemelrijk. De bestemming in Limburg opende in 2013 als een kleinschalige recreatieplas. Het is de bedoeling om de komende jaren langzaam maar zeker te transformeren tot een volwaardig recreatiepark. De komst van Riddersheide vormt daarbij een belangrijke stap.



Componist

Het project werd ontwikkeld door AmusementProf, het ontwerp- en bouwbedrijf van BillyBird zelf. De draak is gemaakt door de Limburgse decorbouwer Joop van den Heuvel, bekend van zijn werk voor onder meer de Efteling en Toverland. Licht, rook en muziek van leverancier Evrst Music, het bedrijf van componist Bastiaan de Waard, maken de beleving compleet.