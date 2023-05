Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Diergaarde Blijdorp werkt aan rookverbod per 1 januari 2024

Diergaarde Blijdorp is van plan om vanaf 1 januari 2024 rookvrij te zijn. Bezoekers mogen dan geen sigaret meer opsteken in de openlucht. Dat meldt een voorlichtster van de Rotterdamse dierentuin aan Looopings. Op dit moment is roken al uit den boze in gebouwen, speeltuinen, doorloopverblijven, wachtrijen en op terrassen.



Diergaarde Blijdorp is nu nog één van de laatste grote dierenparken in Nederland waar roken op paden en pleinen in principe nog gewoon mag. Daar komt dus verandering in. "We willen graag een veilige en gezonde plek zijn voor onze gasten", laat de woordvoerster weten.

Ze benadrukt dat roken al enkele jaren niet toegestaan is in bijvoorbeeld speelgebieden en dierenverblijven. Dat geldt ook voor e-sigaretten. "Voor de rest van de tuin geldt een ontmoedigingsbeleid, waarbij wij onze rokende bezoekers vragen rekening te houden met anderen."



Overgangsfase

De komende tijd gaat men de rookregels stapsgewijs verder aanscherpen, in de aanloop naar een algeheel rookverbod. "In de loop van dit jaar worden de plannen verder uitgewerkt en de rookplekken nog verder beperkt, als een soort overgangsfase naar een rookvrije tuin."



Blijdorp heeft naar eigen zeggen een goed gesprek gehad met mensen van de Hartstichting, één van de partijen achter het initiatief Rookvrije Generatie. "Zij hebben een hoop informatie verstrekt om ons te helpen een rookvrije tuin te realiseren." De gemeenteraad van Rotterdam vroeg in 2018 al om een rookverbod in de dierentuin. Tot nu toe is dat er dus niet van gekomen.