Efteling

Efteling stelt heropening Python uit: onderhoudsbeurt niet op tijd afgerond

De opknapbeurt van de Python in de Efteling is niet op tijd klaar. Eigenlijk zou de bekende achtbaan vandaag weer in gebruik genomen worden na een sluiting van bijna vier weken. Het is echter niet gelukt om de werkzaamheden volgens de planning af te ronden.



Op de openbare onderhoudskalender van de Efteling valt nu te lezen dat de heropening is uitgesteld. In plaats van zaterdag 29 april is het nu de bedoeling dat de Python weer opengaat op woensdag 3 mei. Een andere rollercoaster, Baron 1898, zal vanaf maandag 8 mei in onderhoud zijn.

De Efteling heeft niet bekendgemaakt waarom de klus bij de Python vertraging opliep. Eerder vertelde een woordvoerder dat de onderhoudsperiode onder andere aangegrepen zou worden voor het vervangen van de ketting, schilderwerk en onderhoud aan de treinen. De baan is schoongespoten en het stationsgebouw stond even in de steigers.