Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen: vanaf 1 mei alleen nog roken in twee rookzones

Safaripark Beekse Bergen voert een rookverbod in. Roken is vanaf maandag 1 mei in principe niet meer toegestaan in de Brabantse dierentuin, met uitzondering van twee aparte rookzones. Beekse Bergen heeft zich als één van de laatste grote dierenparken in Nederland aangesloten bij het initiatief Rookvrije Generatie.



Daarvoor wordt samengewerkt met de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. De nieuwe regel geldt zowel voor tabak als e-sigaretten. "Een rookvrij park beschermt bezoekers en dieren tegen de schadelijke gevolgen van meeroken, want de gezondheid en veiligheid staat voorop", laat parkmanager Rens Willemsen weten.

Hij gaat niet in op de timing: Beekse Bergen is binnen de dierentuinwereld rijkelijk laat met de keuze. Onder andere Artis, Burgers' Zoo, Wildlands Adventure Zoo Emmen, DierenPark Amersfoort, Ouwehands Dierenpark, Apenheul en GaiaZoo zetten eerder een vergelijkbare stap.



Zusterbedrijven

Ook bij twee zusterbedrijven van Beekse Bergen, ZooParc Overloon en Dierenrijk in Mierlo, mag al langer niet meer overal gerookt worden. Het Dolfinarium heeft beloofd de rookregels komende zomer aan te scherpen.



De rookplekken in het Safaripark zijn bewust uit het zicht geplaatst, meldt een woordvoerster. Ze zijn te vinden bij het Safariplein - het plein na de ingang - en bij het Kongoplein, vlakbij het gebied met loslopende ringstaartmaki's. Ze zullen ook op de parkplattegrond aangegeven worden.



Aangesproken

"Deze locaties zijn afgeschermd, zodat de bezoekers niet worden blootgesteld aan het roken", aldus Beekse Bergen. "Bezoekers die alsnog elders in het park een sigaret opsteken, worden hierop aangesproken en doorverwezen naar de dichtstbijzijnde rookzone."