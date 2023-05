Efteling

Efteling stopt met virtuele wachtrij: Carnaval Festival weer te bezoeken zonder reservering

Carnaval Festival in de Efteling is weer op de normale wijze te bezoeken. De virtuele wachtrij bij de vrolijke attractie werd ruim vijf maanden na de introductie ontmanteld. Het digitale wachtsysteem was geen succes. Toch durft de Efteling nog niet met zekerheid te zeggen dat het concept hier niet meer terugkeert.



Met behulp van kaartautomaten of de Efteling-app moesten bezoekers een ritje in Carnaval Festival de afgelopen maanden vooraf reserveren op drukke dagen. Ze kregen dan te horen dat ze op een later moment terug moesten komen. Het was de bedoeling om de fysieke rij op die manier kort te houden. In de praktijk zorgde het initiatief vooral voor verwarring en onbegrip.

Bezoekers hoopten zich vaak op vóór de entree van de attractie, zodat daar een extra wachtrij ontstond. Tot overmaat van ramp functioneerden de poortjes bij de ingang niet goed door een technisch probleem. Het leidde tot gevaarlijke situaties. Om die reden stond het systeem tussen begin januari en half februari uit.



Nog een kans

Uiteindelijk gaf de Efteling de virtuele wachtrij toch nog een kans. Eigenlijk zou de proef duren tot het einde van de Winter Efteling: het eerste weekend van maart. Maar omdat de hekjes in de wachtrij tot eind april opgeknapt werd, koos men ervoor om het systeem nog enkele weken door te laten lopen. Nu zijn alle automaten, borden en hekken alsnog weggehaald.



Een Efteling-woordvoerster kan nog niet bevestigen dat de virtuele wachtrij bij Carnaval Festival definitief verleden tijd is. "We gaan nu eerst de onderzoeksresultaten bekijken, daarna kunnen we bepalen wat we met de waardevolle informatie gaan doen", laat ze weten.