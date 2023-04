Efteling

Efteling past paddenstoelen in Kabouterdorp aan tijdens herbouw

De Efteling voert een aantal wijzigingen door bij de paddenstoelen in het Kabouterdorp. Eerder deze maand werd het paddenstoelenparcours uit 1952 gesloopt, zodat de bouwwerken binnenkort opnieuw opgebouwd kunnen worden met moderne materialen. Vandaag maakt de Efteling bekend hoe de nieuwe situatie eruit gaat zien.



Men blijft grotendeels trouw aan het origineel, maar toch komen er enkele aanpassingen. Ontwerper Karel Willemen gebruikte de oorspronkelijke tekeningen van Anton Pieck om het paddenstoelendorpje opnieuw vorm te geven. Hij belooft "extra details, iets meer levendigheid en bereikbaarheid voor álle kinderen".

De originele paddenstoelen zijn nauwkeurig opgemeten voor een 3D-model, dat de basis voor het nieuwe ontwerp vormde. Er is volgens Willemen niet alleen gekeken naar de huidige regelgeving, maar ook naar de toegankelijkheid. Om ervoor te zorgen dat kinderen in een rolstoel de paddenstoelenhuisjes kunnen ontdekken, komen er geen drempels meer. Verder worden de doorgangen en stelen iets verbreed.



Bruggetje

"Ook is de positie van één van de paddenstoelen iets gewijzigd en optimaliseren we het bruggetje", aldus de ontwerper. Verder voegt men enkele details toe. "De huidige opzet is vrij sober, ik vind het leuk om iets meer verfijning aan te brengen. Dat doe ik bijvoorbeeld door de paddenstoelen tussen de steel en de hoed van een kraagje te voorzien."



Ook de onderkant van de hoeden krijgt een iets andere uitstraling. Tot slot bedacht Willemen wat nieuwe "lieve dingetjes": een luikje dat op een kier staat, een nieuw boekenplankje, een belletje aan de buitenkant en nieuwe lantaarntjes. "En in de paddenstoel met de schoorsteen verwerken we een klein kacheltje in de wand." Wie goed oplet, hoort vanaf de zolder een kabouter snurken.