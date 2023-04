Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park toont nieuwe ontwerpen van Kroatisch dorpje met sensationele achtbaan

Europa-Park laat stap voor stap meer los over het nieuwe themadeel Kroatië, dat volgend jaar open moet gaan. Deze week publiceert het Duitse pretpark een reeks nieuwe ontwerpen van het Kroatische dorpje. Er is met name aandacht voor de bouwstijl en de architectuur.



Dankzij de tekeningen wordt duidelijk welke sfeer Europa-Park in het gebied wil oproepen. Ook wordt alvast een deel van het mysterieuze interieur onthuld. In het parkdeel komt een spectaculaire lanceerachtbaan te staan van 32 meter hoog en 1385 meter lang.

Volgens het verhaal achter de attractie heeft uitvinder Nikola Tesla een manier gevonden om mensen te verplaatsen met behulp van elektrotechniek. Passagiers worden straks als vonken heen en weer gelanceerd. De topsnelheid bedraagt 90 kilometer per uur.



Materialen

De ontwerpen komen voorbij in een making-of-serie op Veejoy, het eigen streamingplatform van Europa-Park. Decoratiemanager Christof Zimmermann vertelt in een interview dat de familie Mack, de eigenaar van het resort, zeer betrokken is bij het kiezen van de juiste materialen. Met name Miriam Mack, de vrouw van algemeen directeur Michael Mack, bemoeit zich daarmee, omdat ze half Kroatisch is.