Efteling

Efteling plaatst enorm fotodoek om werkzaamheden af te schermen

De Efteling heeft een manier gevonden om de werkzaamheden bij het Carrouselpaleis te verbergen. Op dit moment wordt de façade van het oude complex gerestaureerd. Daarvoor is de gevel de afgelopen weken grotendeels ontmanteld. Het gaat nog maanden duren voor de ingrijpende onderhoudsklus is afgerond.



Naar verwachting loopt het project tot eind oktober, vertelde een Efteling-woordvoerder onlangs al aan Looopings. Om te voorkomen dat bezoekers de hele zomer tegen een kale houten stellage aankijken, is de gevel voorzien van een gigantisch doek met een foto-opdruk van de gebruikelijke situatie.

Op die manier blijft de sfeer van het Carrouselpaleis ook tijdens de renovatie behouden. Ondertussen is de nostalgische Stoomcarrousel uit 1956 gewoon operationeel. Ook het Diorama, dat zich sinds 1971 in hetzelfde gebouw bevindt, is nog toegankelijk.