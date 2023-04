Plopsa Group

Leegloop bij Plopsa: directielid vertrekt, vier managers ontslagen

Er vertrekt nóg een directielid bij de Plopsa Group. Nadat in maart twee directieleden werden weggestuurd vanwege grensoverschrijdend gedrag, neemt nu ook financieel directrice Sofie Billiauw afscheid. Ze stapte in onderling overleg op, vertelt ze aan Vlaamse media. Vier andere leidinggevenden zijn ontslagen.



In maart kwam algemeen directeur Steve Van den Kerkhof op straat te staan. Ook Plopsa's marketingdirecteur moest toen het veld ruimen. Hoewel topvrouw Billiauw eveneens genoemd werd in veel verhalen over de verziekte werksfeer op het Plopsa-hoofdkantoor, mocht zij in eerste instantie blijven zitten.

Na gesprekken met interimdirecteur Koen Clement is nu toch besloten dat ze stopt bij Plopsa. Billiauw zegt haar Plopsa-carrière met een positief gevoel af te sluiten. Ze heeft al een nieuwe uitdaging gevonden: volgende week start ze bij het bedrijf van haar man en schoonbroer, een voedseldistributeur in Oostende.



Horecamanager

Plopsa wil geen commentaar geven. De pretparkgroep zegt ook niets over het vertrek van vier andere managers. Als onderdeel van een herstructurering wordt het Plopsa-team flink uitgedund: de horecamanager, de inkoopmanager, de boekhoudmanager en de personeelsmanager zijn de laan uitgestuurd. Ondertussen is er wel een nieuwe commercieel directeur aangewezen.