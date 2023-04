Phantasialand

Phantasialand heeft speciale boodschap voor Nederlandse bezoekers op Koningsdag

Het Duitse pretpark Phantasialand heeft vandaag Nederlandse bezoekers in het zonnetje gezet. Ter gelegenheid van Koningsdag kwam op verschillende digitale informatieborden in het attractiepark een feestelijke boodschap voorbij.



"Fijne Koningsdag", viel er te lezen. Daarvoor was een speciale oranje poster ontworpen met de Nederlandse vlag, een lint en het symbool van een kroon. Phantasialand ontvangt traditiegetrouw vrij veel gasten uit Nederland, zeker op dagen dat Nederlanders vrij zijn en Duitsers niet.

Op de schermen wordt normaal gesproken informatie getoond over wachttijden en showtijden. Ook dienen de digitale borden als wegwijzers. Verder komen er reclames voorbij. Phantasialand was vandaag geopend van 09.00 tot 18.00 uur.