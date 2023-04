Plopsa Group

Plopsa haalt nieuwe commercieel directeur binnen na gedwongen vertrek voorganger

De Plopsa Group heeft een nieuwe commercieel directeur. Vanaf dinsdag 2 mei worden de afdelingen sales en marketing geleid door Xavier Verellen, afkomstig uit de mediawereld. Plopsa's vorige marketingbaas werd afgelopen maand op straat gezet door moederbedrijf Studio 100, naar aanleiding van verhalen over grensoverschrijdend gedrag.



Verellen startte zijn loopbaan met de oprichting van een magazine over tweedehandsauto's. Daarna werkte hij zestien jaar voor de Belgische mediagroep DPG Media. Als commercieel directeur nam hij titels als Het Laatste Nieuws en De Morgen onder zijn hoede. Hij lanceerde de nieuwssites hln.be en 7sur7.be en reorganiseerde een Nederlandse uitgever na de overname van titels als het AD en de Volkskrant.

"In die functies werkte hij op bijna wekelijkse basis samen met het management van Studio 100", meldt Plopsa in een persbericht. Verellen houdt van sport: hij publiceerde onder andere een boek over wielrennen. Daarnaast is hij mede-eigenaar van een bedrijf dat draagbare digitale wijnkoelers maakt.



Hard werken

Plopsa's interimdirecteur Koen Clement zegt "enorm blij" te zijn met het binnenhalen van Verellen. "Hij brengt ervaring, drive en creativiteit mee. Hard werken ook, en dat past helemaal bij de bedrijfscultuur van dit prachtige bedrijf. Xavier gaat een topploeg marketeers, grafici en salesmensen aansturen."



Algemeen directeur Steve Van den Kerkhof werd vorige maand eveneens ontslagen na klachten over onder andere een verziekte werksfeer. Voor hem is nog geen vervanger gevonden. Wel is duidelijk dat ook financieel directrice Sofie Billiauw inmiddels weg is bij Plopsa. Dat zou gebeurd zijn in overleg met Clement. Ook nog eens vier andere managers moesten vertrekken, waaronder de rechterhand van de financieel directrice.