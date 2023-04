Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Fries pretpark Duinen Zathe introduceert flitstickets voor twee uur toegang

Wie genoegen neemt met enkele uren plezier, kan bij het Friese attractiepark Duinen Zathe voortaan kiezen voor een zogenoemd flitsbezoek. Het pretpark in Appelscha heeft dit seizoen speciale flitstickets geïntroduceerd. Die zijn twee uur geldig: van 15.00 tot 17.00 uur.



Bezoekers betalen dan nog 9,90 euro. Dat is - zoals altijd in Duinen Zathe - inclusief onbeperkt friet met saus, broodjes, soep, waterijs, koffie, thee en limonade. Ook alle attracties zijn inbegrepen bij de toegangsprijs.

"Dit arrangement is perfect voor diegenen die slechts een korte tijd hebben om te genieten van de attracties", laat het park weten via social media. Duinen Zathe is de komende maanden dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.



Kassaprijs

De reguliere kassaprijs bedraagt dit jaar 19,50 euro. Online zijn entreetickets verkrijgbaar voor 18,50 euro. Rolstoelgebruikers zijn 14 euro kwijt, voor kinderen van 1 en 2 jaar moet 5 euro betaald worden.